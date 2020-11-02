Движение на трассе Санкт-Петербург-Псков ограничат на два месяца с 3 ноября 2020 года

На федеральной дороге Р-23 в Гатчине движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На трассе Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга в Псков на два месяца ограничат движение. Так, с 3 ноября 2020 года, на участке дороги, расположенном в городе Гатчина Ленинградской области, начнутся работы на путепроводе над железнодорожными путями. В связи с этим будет организовано реверсивное движение.

- В период с 00:00 3 ноября по 30 декабря 2020 года на путепроводе через железную дорогу "Санкт-Петербург – Псков", расположенном на км 41+637 автомобильной дороги Р-23, подрядная организация выполнит работы по замене щебеночно-мастичных деформационных швов. Движение транспорта на участке производства работ будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Также на данном участке трассы будет ограничена скорость движения до 50 километров в час.

Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.