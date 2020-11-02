Видео выстрела в лицо парню из ракетницы в центре Санкт-Петербурга попало в сеть

Неизвестный выстрелил в лицо парню с ирокезом из ракетницы в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга у станции метро "Лиговский проспект" один парень выстрелил в лицо другому. В понедельник, 2 ноября 2020 года, в социальных сетях появилось видео, снятое от лица нападающего. На нем неизвестный молодой человек пристает к двух ребятам неформального вида, один из них в ирокезом. Недолгая перепалка закончилась выстрелом.

- Встретил вот таких вот персонажей, - говорит на видео парень за кадром.

Молодой человек с ирокезом и в защитной маске пытается уйти от конфликта. В какой-то момент в кадре появляется пистолет-ракетница, который автор видео направляет на своего оппонента.

- Да не "бойся" (изменено ред.) ты, чего ты "боишься"? - спрашивает парень за кадром, после чего стреляет в упор из ракетницы в лицо юноше.

От выстрела маска на лице парня загорается. После чего видео обрывается.

На данный момент не известно, было ли подано заявление в полицию. По предварительным данным, пострадавший парень лишился трех зубов.