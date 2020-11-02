Полиция устроила ночной антинаркотический рейд по клубам Санкт-Петербурга

В ночь Хеллоуина полиция задержала 20 человек в наркотическом опьянении в центре Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В минувшие выходные, 31 октября и 1 ноября 2020 года, полиция Санкт-Петербурга устроила антинаркотический рейд в центре города. Правоохранители начали проверку после 23 часов вечера, за одно заглядывая в ночные клубы, которые из-за коронавируса должны быть закрыты. Однако не обошлось без нарушителей.

- Нескольких человек в состоянии наркотического опьянения полицейские задержали на улице. Однако основные результаты рейда были получены во время визита в увеселительные заведения, которые, несмотря на ограничительные меры, работали после 23 часов, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Так, правоохранители зашли в два ночных клуба на Воронежской улице и Лиговском проспекте, где проверили более 250 посетителей. В итоге 20 человек были задержаны за употребление наркотиков. У многих изъяли сигареты с марихуаной.

Кроме того, материалы по установленным фактам работы увеселительных заведений после 23 часов направлены в компетентные органы для реагирования.