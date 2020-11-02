Влюбленная пара спасла тонущего в Неве мужчину

Парень спас тонущего мужчину из Невы ночью 1 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прогуливающаяся по набережной Невы влюбленная пара спасла тонущего человека. Случай произошел ночью 1 ноября 2020 года на проспекте Обуховской Обороны рядом с Речным вокзалом. Парень с девушкой прохаживались по улице, когда услышали крики о помощи.

- Они увидели, что на берегу стоит компания, а в реке плавает человек. Парень сбросил верхнюю одежду и прыгнул в воду для спасения утопающего, - пишут "Невские новости".

Компания, которая находилась рядом, помогла спасателю и утопающему бросив в воду трос, с помощью которого обоих мужчин вытащили на берег.

По предварительным данным, позже на место приехала бригада МЧС, однако на месте спасатели уже никого не обнаружили.

Как мужчина оказался ночью в холодной Неве, на данный момент не известно. Информация состоянии здоровья тонущего и его спасителя выясняется.