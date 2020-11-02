Смольный создаст карту безопасных магазинов, общепитов и предприятий Санкт-Петербурга

Карта безопасных организаций появится в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга создадут интерактивную карту, на которую попадут все магазины, общепиты и предприятия города после проверок на соблюдения мер безопасности по коронавирусу. Надзорный патруль уже прошелся по 20 тысячам организаций Северной столицы. Со 2 по 13 ноября Смольный заглянет примерно в такое же число мест, а затем примется за составление карты.

- С помощью нее петербуржцы смогут выбирать безопасные объекты для посещения. Мы видим, что сейчас некоторые жители города стараются избегать людных мест, многие обращают внимание на то, соблюдаются ли санитарно-эпидемические требования. Карта поможет найти проверенные места, где посетители могут быть уверены в своей безопасности, - пояснил первый замглавы комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Пока что на нарушителей санитарных правил в сфере бизнеса составили 374 протокола за время усиленного контроля за соблюдением коронавирусных мер. В основном, организации грешат отсутствием QR-кода, разметки для соцдистанции и дезинфекции.