Труп охотника с огнестрельным ранением плеча нашли в поле под Гатчиной

Полиция выясняет обстоятельства загадочной смерти охотника с огнестрельным ранением плеча в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция расследует обстоятельства загадочной смерти охотника, труп которого обнаружили в поле под Гатчиной. На мертвое тело мужчины наткнулся житель поселка Торфяное в 15 метрах от дороги. Шокированный очевидец тут же доложил обо всем правоохранительным органам. Прибывшие на место криминалисты установили, что погибший охотник имеет огнестрельное ранение в районе левого плеча.

- Личность охотника установлена, ему 56 лет, он прописан в Гатчине. Рядом с трупом лежало охотничье ружье вместе с рюкзаком, внутри которого находились различные вещи. При этом не обнаружено никаких следов волочения и борьбы на местности, где нашли труп. С места изъяли стреляную гильзу 12-го калибра, 1 патрон 12-го калибра и патронташ с личными вещами, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что труп отправили в гатчинский морг для определения точной причины смерти. Возможно, она прольет свет на происшествие.