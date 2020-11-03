"Одел пакет на голову и угрожал": Девушку изнасиловали по пути домой в Ленинградской области

Девушке набросили пакет на голову и изнасиловали в лесу под Лугой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области проверяет информацию об изнасиловании. Поздно вечером в воскресенье, 1 ноября 2020 года, в экстренную службу поступило сообщение об 26-летней жительницы военного городка в Лужском районе, которая рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина, отвел в лес и надругался.

- Со слов заявительницы, около 22 часов она вышла из гостей и пошла домой. Проходя мимо гаражей, неожиданно какой-то мужчина одел ей на голову пакет, стал угрожать, отвел в лесной массив, где изнасиловал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Дальше девушка рассказала, что после изнасилования мужчина отвел ее в подъезд дома, отвернул от себя, снял пакет с головы и приказал не поворачиваться до тех пор пока он не вернется. Сам он поднялся на несколько этажей выше и стал открывать одну из дверей. В этот момент девушка сбежала.

Как отмечает источник, в больнице девушку осмотрели, однако никаких повреждений на теле не обнаружили. На данный момент возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемого продолжаются.