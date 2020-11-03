«Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на усиленный режим работы

О прорывах труб просят собщать по номерам: 004 или 112. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская «Теплосеть» переходит на усиленный режим работы, в котором будет находиться ближайшие трое суток. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября и повышенными нагрузками на коммуникации.

- В целях обеспечения бесперебойной и надежной работы тепловых сетей с 3 по 5 ноября 2020 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет работать в усиленном режиме. На предприятии организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, аварийно-ремонтные бригады находятся в состоянии повышенной готовности, - сообщает пресс-служба компании.

А всех жителей города убедительно просят быть внимательными и ни в коем случае не подходить к местам парения или вытекания воды из-под земли. Температура воды в трубах такая. Что легко модно получить ожоги. Особенно это опасно для пожилых людей и детей.

Если же вы заметили признаки коммунальной аварии, то надо звонить по телефонам: 004 или 112.