Эрмитаж изменил режим работы с 3 ноября 2020 года

Эрмитаж перешел на зимний режим работы с 3 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 3 ноября 2020 года, главный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж изменил режим работы. Это связано с началом зимнего сезона и сокращением светового дня. Теперь музей будет открывать на час раньше. Однако посетить его все также можно только строго по расписанию - в специально отведенные сеансы.

- С началом зимнего периода и сокращением светового дня музей будет открываться на час раньше – первый сеанс посещения начнется в 11:00. Время закрытия музея также изменится, однако по средам, пятницам и субботам часы работы музея будут продлены, - рассказали в Эрмитаж.

Так, по вторникам, четвергам и воскресеньям главный музейный комплекс и Главный штаб будут открыты с 11 до 19 часов, а по средам, пятницам и субботам - с 11 до 20 часов.

Сеансы теперь будут проходить каждый полчаса с 11 до 17 часов. По средам, пятницам и субботам – дополнительные вечерние сеансы в 17:30 и 18.