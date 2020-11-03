Выставка старинных икон откроется в Александро-Невской Лавре 6 ноября 2020 года

В Александро-Невской Лавре пройдет выставка старинных икон Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга откроется выставка старинных икон. Все образы из собрания известного петербургского коллекционера и антиквара Владимира Воротилина. Посмотреть на редкие изображения святых можно будет в новом зале духовно-просветительского центра Александро-Невской Лавры в доме 1 по набережной реки Монастырки с 6 ноября по 7 декабря 2020 года.

- В экспозиции выставки будет представлено более 200 икон XVIII-XX веков, разных школ и направлений иконописи, включая целый ряд редких образов, среди которых – икона Святителя Николая Чудотворца, молящегося на коленях, - рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.

Известно, что владелец коллекции - представитель четвертого поколения семьи антикваров, посвятивших себя изучению и сохранению русской иконописи и антиквариата.

Вход на выставку свободный. При посещении важно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.