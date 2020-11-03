Бесправник на «девятке» снес двух подростков на мопеде в Киришах

В Киришах два подростка на мопеде врезались в "девятку". Фото: Олег ЗОЛОТО

Авария с участием трех молодых людей, в которой правила нарушили все трое, произошла вечером 2 ноября в Киришах. Здесь столкнулись 23-летний водитель ВАЗ-2109, не имевший прав, страховки и регистрации машины, а также два школьника на мопеде без номеров, ехавшие без света.

- Водитель автомобиля, при осуществлении поворота налево по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу встречному транспорту, ехавшему прямо, в результате чего совершил столкновение с мопедом «Лифан», - сообщает источник в правоохранительных органах.

От удара о леговушку оба подростка полетели на асфальт. И если 15-летний школьник, управлявший мопедом, отделался ссадиной на ноге, то его 16-летний друг получил открытый перелом голени и был госпитализирован.

И дело еще кончилось неплохо, ведь старший из приятелей был без шлема и вполне мог разбить голову.

Водителем «девятки» занялось ГИБДД, а данные о подростках поступили в отдел по делам несовершеннолетних.