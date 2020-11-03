10 машин столкнулись на КАД в Санкт-Петербурге утром 3 ноября

Массовая авария из 10 машин произошла утром 3 ноября на КАД Фото: принтскрин видео.

Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 3 ноября 2020 года, на внутреннем кольце КАД в районе Дороги Жизни столкнулись сразу десять автомобилей. Машины встали "аккуратно" в "паровозик", заняв левый ряд. О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.

- Был свидетели "паровозика". Было было около 7:30 часов, - рассказал свидетель. - Дорога нормальная. Водители просто не соблюдали дистанцию и скорость.

Как именно произошла авария, водители не рассказывают. По предварительным данным, никто в ДТП серьезно не пострадал. Машины слегка стукнулись друг от друга. Повреждений автомобилей тоже не особо большие.

Тем не менее, из-за аварии образовался небольшой затор. На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все детали произошедшего.