Петербуржец рассказал полиции о жестоком убийстве своей возлюбленной

Обезображенный труп женщины нашли в квартире ее любовника в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга расследует жестокое убийство женщины. Утром в понедельник, 2 ноября 2020 года, на телефон экстренной службы поступил звонок от 34-летнего мужчины. Он рассказал, что в 10 часов утра в своей квартире, расположенной в доме 8, корпус 1, по улице Генерала Симоняка, нашел труп своей возлюбленной.

- Мужчина рассказал, что его сожительницу избили четыре неизвестных человека. Полиция выехала на место на осмотр трупа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело 47-летней женщины было сильно изувечено. У нее было множество ушибов на голове, разрыв губ, кровоизлияние в глазах, переломаны ребра, кровоподтеки на руках и ногах, а также поврежден задний проход. Труп забрали в морг для дальнейшего исследования.

Несмотря на версию мужчины о посторонних людях, полиция задержала его в качестве подозреваемого в убийстве. Сейчас он находится под стражей. Делом занимается следственный комитет.