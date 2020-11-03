5 тысяч ценных рыб выпустили в Финский залив после капитального ремонта набережной Фонтанки

5 тысяч молодых сигов выпустили в Финский залив Петербурга / Фото: ООО «СК «Орион плюс»

Почти 5 тысяч молодых сигов выпустили в Финский залив Санкт-Петербурга для восполнения природных ресурсов дельты Невы. Акция прошла во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках компенсации негативного воздействия, оказанного ремонтом стенки набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы на акваторию этого рукава Невы.

- Капитальный ремонт стенки набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы начат в августе 2020 года. Его проведение обусловлено неудовлетворительным состоянием набережной и ее проезжей части, - рассказали в Смольном.

Однако работы нарушили среду обитания рыб и организмов, которые составляют их кормовую базу. Хотя сама река Фонтанка не обладает значительными собственными рыбными запасами, в весенне-летний период она используется рыбой в качестве пастбища.

Таким мероприятием и явилось восполнение численности промысловых рыб в дельте Невы и Финском заливе.