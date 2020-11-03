Мощный ураган надвигается на Ленинградскую область

МЧС Ленобласти объявили штормовое предупреждение с 4 по 6 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о том, что на регион надвигается мощный ураган. По сообщению синоптиков ветер усилится вечером в среду, 4 ноября 2020 года, и будет бушевать во всех районах в течение трех дней. Самый мощный шторм пройдет в прибрежных районах области.

- Вечером 4 ноября и ночью 5 ноября в прибрежных районах Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Со второй половины 5 ноября ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах разгонится до 23 метров в секунду. Поэтому все возможные вылазки на воду лучше всего отложить.

В пятницу, 6 ноября, в Ленинградской области продолжится шторм. Сила ветра также будет достигать 15-20 метров в секунду.

Также ураган будет сопровождаться небольшими дождями. Температура воздуха при этом от 5 до 10 градусов тепла.