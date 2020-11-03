Два КамАЗа обуви: в Мурино нашли свалку с сумками и вещами

Гору обуви, ремней и сумок нашли на свалке в Мурино. Фото: vk.com/za9kino

Очередную разросшуюся незаконную свалку обнаружили неподалеку от своих домов жители Мурино. На территории промзоны соседствующие горожане (Мурино – это город) нашли кучу досок, обрезки пиломатериалов и горы обуви. Причем тот, кто эва вывалил, суды по всему, пытался отходы сжечь. Но не получилось.

- Свалка на территории промзоны Мурино в конце Кругового проезда пополнилась. Имеются следы поджога, но, видимо дождь спас жителей от очередной бессонной ночи с гаданиями «Что опять горит?» Если кому-то нужны два КамАЗа обуви, ремней и сумок - налетай, торопись, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей гадают, откуда взялось такое количество женских туфель и предполагают, что их могли выбросить торговцы секонд-хэндом.

А власти Ленинградской области тем временем отчитались, что только за октябрь в регионе было ликвидировано 62 несанкционированных свалки. Нарушителям выписали штрафов почти на 2,5 миллиона рублей, но работы, судя по всему, предстоит еще немало.