Смольный создаст предприятие с ВТБ для строительства метро в Санкт-Петербурге

В строительстве метро в Петербурге может принять участие банк ВТБ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга собирается создать совместный проект с банком ВТБ и ОАО "Метройстрой" для строительства метро в городе. Как стало известно во вторник, 3 ноября 2020 года, при этом Смольный получит контрольный пакет акций и сможет контролировать ход развития подземки.

- Петербург будет иметь контрольный пакет акций и сможет контролировать работы со стороны администрации. Мировая практика привлечения ГЧП в метростроении не очень удачная, в отличие от трамваев. Но с учетом масштаба нашего партнера мы надеемся закрыть финансовые бреши в самый тяжелый период, который нам только предстоит, то есть в ближайшие три года, - отметил вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Ранее стало известно, что ВТБ будет заниматься финансирование метрополитена в Петербурга. Напомним, что еще в октябре банк учредил предприятие АО "Метрострой Северной столицы".