Мужчина занимался сексом с маленькой девочкой вместо уроков на гитаре в Санкт-Петербурге

Мужчина развращал школьницу во время уроков игры на гитаре в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в понедельник, 2 ноября 2020 года, полиция возбудила уголовное дело о растлении малолетней девочки. О ранней половой жизни несовершеннолетней школьницы, корой еще нет 16-ти лет, стало известно в начале сентября, когда она оказалась на осмотре у врача. Тогда правоохранители начали выяснять, кто же этот загадочный партнер девочки.

- В ходе проверки выяснилось, что девочка брала уроки игры на гитаре у 29-летнего мужчины, гражданина Белоруссии, проживающего в одном из домов на Ленинском проспекте, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, с 15 июля по 28 октября 2020 года девочка приходила домой к мужчине, где он, под предлогом музыкальных уроков, занимался с малолетней сексом.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.