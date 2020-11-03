Мосты не будут разводить в ночь с 4 на 5 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге

В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты в связи с праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хорошая новость для тех, что любит погулять по ночному Санкт-Петербургу, но не может бродить слишком поздно из-за того, что живет на правой стороне Невы. В ночь с 4 на 5 ноября 2020 года в городе не будут разводить мосты. Это связано с празднованием Дня народного единства.

- Согласно постановлению правительства Петербурга от 29 ноября 2006 года, разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - рассказали в "Мостотресте".

Также появились еще некоторые коррективы по разводке мостов в другие дни. Так, в ночь на 4 ноября мосты по Неве и Большой Неве разводятся по графику, по Большой Невке разводятся Сампсониевский и Гренадерский мосты с 1:30 до 4:30 часов.

В ночь на 6 ноября в Петербурге планируются разводки мостов Сампсониевского и Гренадерского с 1:30 до 4:30 часов.