В Ленобласти пенсионерка трое суток провела в лесу, уйдя за грибами

После трех суток в лесу, пенсионерку нашли живой. Фото: vk.com/acclo

Пенсионерку, три дня и ночи бродившую в лесу, нашли в Ленинградской области. Еще в субботу, 31 октября пожилая жительница Тосненского района ушла за грибами. Вечером обеспокоенные родные позвонили спасателям. На поиски женщины отправились члены спасательных отрядов «Тосно» и «Экстремум». Однако первые сутки результатов не дали.

- Спасатели подавали звуковые и световые сигналы, однако поиски не принесли результатов. Поисковые работы продолжаются, - сообщали поисковики 1 ноября.

Не нашлась пенсионерка и 2 числа. И лишь 3 ноября спасателям улыбнулась удача.

- После трехдневных поисков была обнаружена пожилая женщина, которая заблудилась в лесном массиве около деревни Мельница. Спасатели ПСО города Тосно совместно с ПСО Экстремум вывели пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи, - сообщает в соцсетях Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Несмотря на ночной холод и осеннюю сырость, пенсионерка смогла выжить в лесу. Она побудет в больнице, но дома ее уже ждут родственники.