Депутаты разработали четкий механизм комплексного развития территорий Санкт-Петербурга

С вступлением поправки в силу жилые кварталы станут строить сразу с школами и детскими садами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городской парламент рассмотрит проект поправки в закон «О градостроительной деятельности», которая касается планирования работы по комплексному и устойчивому развитию территорий. Такой документ на рассмотрение депутатов внесла парламентская комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам.

– Депутаты петербургского парламента всегда ставили принцип комплексного развития в основу нашей градостроительной политики, – отмечает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Новые микрорайоны должны быть в полной мере обеспечены объектами транспортной и социальной инфраструктуры. Недопустимо, когда возводятся целые кварталы без школ, детских садов, поликлиник. Причем заботиться об этом нужно не только властям, но и застройщикам. Это и есть социальная ответственность бизнеса.

На сегодня порядок планирования комплексного и устойчивого развития Петербурга не определен. А это, в свою очередь, мешает заключать договоры между городом, застройщиками и хозяевами объектов недвижимости, что тормозит и расшатывает весь процесс.

Как отмечают в ЗакСе, законопроект установит механизм планирования, включающий три этапа. На первом правительство определит территории, перспективные для комплексного устойчивого развития. На втором территории разделят на функциональные зоны, согласно Генплану. А на третьем этапе подготовят проект условий для договора в части обязательств города и застройщика.

Четкая процедура заключения договоров урегулирует отношения между Петербургом и строительным комплексом, считает Макаров, и это позволит «выйти на новый уровень градостроительного развития в полном соответствии с Генеральным планом».