Комздрав утвердил список медиков на прививки от коронавируса в Санкт-Петербурге

Стало известно, какие категории медиков получат вакцину от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец утвердил список медработников, которых будут прививать от коронавируса. Соответствующий проект вакцинации прошел антикоррупционную экспертизу и появился на сайте Смольного. В итоге за прививки отвечают два медучреждения – Горбольница № 40 в Курортном районе и поликлиника №69 при Детской горбольнице №68.

- Вакцинации подлежать граждане, в том числе медработники, осуществляющие оказание первичной медико-санитарной помощи на дому, специализированной медпомощи и скорой медпомощи, принимающие непосредственное участие в лечении пациентов с подозрением или установленным диагнозом COVID-19. Возраст – от 18 до 60 лет. Условие – отсутствие антител и отрицательный тест на инфекцию, - гласит выдержка из документа.

Теперь главврачи и частных и государственных больниц должны подготовить списки медработников с учетом вышеперечисленных требований, которых ждет вакцинация от коронавируса.