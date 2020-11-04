Петербуржцы сдали почти 8 тонн опасных отходов в экобоксы и экомобили в октябре

Петербуржцы сдали почти 8 тонн опасных отходов в минувшем октябре 2020 года. Фото: Смольный

Петербуржцы порадовали комитет по благоустройству своей активностью по сдаче опасных отходов за октябрь 2020 года, коих накопилось 8 тонн. Отработанные лампы, батарейки и медицинские градусники можно относить в специальные оранжевые экобоксы и экомобили, расположенные почти на 440 адресах во всех районах Северной столицы.

- Такие привычные предметы, как использованные батарейки, лампы и ртутные термометры, относятся к отходам повышенных классов опасности. Поэтому их нельзя утилизировать вместе с обычным бытовым мусором, - напоминают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что рекордсменом среди отходов в октябре стали использованные батарейки, которые пополнили запасы на 76%. А, например, градусников сдали около 86 килограммов. Всего же за 10 месяцев 2020 года жители Северной столицы избавились от 73 тонн опасных отходов, среди которых батарейки составляют 70%.