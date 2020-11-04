14 детских и спортивных площадок осветили по-новому в центре Санкт-Петербурга

Всего в этом году современное освещение получат около 300 зон отдыха, детских и спортплощадок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новым освещением обзавелись в преддверии темного зимнего сезона детские и спортивные площадки в центре Санкт-Петербурга.

– При благоустройстве жилых кварталов особое внимание нужно уделять освещению зон отдыха, детских и спортивных площадок – как в новостройках, так и в центре города, – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. – Это вопрос безопасности и комфорта петербуржцев.

Современные осветительные приборы расставили по 14 адресам. Светлее стало на площадках в саду Сан-Галли и Овсянниковском саду; на Захарьевской, 14, и улице Чайковского, 27 и 55; рядом с домом 16 на улице Ломоносова; на Воскресенской набережной, 6-8, и Моховой, 12; на Коломенской, 22, и Невском, 22-24. Всего здесь установили 55 новых опор, 37 прожекторов и 26 светильников, а также проложили свыше двух километров кабельных линий.

Всего в этом году современное освещение получат около 300 зон отдыха, детских и спортплощадок в разных районах города.