Детскую больницу имени Филатова перепрофилировали под коронавирус

С начала пандемии в больницу имени Филатова поступило 965 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Детская больница №5 имени Филатова полностью перешла на прием больных с коронавирусной инфекцией и другими видами ОРВИ. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

– В больнице развернуто под инфекцию 560 коек: к действовавшим 362 койкам добавились еще 198 коек, – поясняют в петербургском Комитете по здравоохранению. – Плановая помощь остановлена.

На сегодня в клинике занято 348 коек. Всего же с начала пандемии в больницу имени Филатова поступило 965 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В частично штатном режиме учреждение проработало с середины августа, когда плановый прием возобновили хирурги, травматологи, оториноларингологи и гинекологи. Последние два с половиной месяца в больнице работало два приемных отделения – для инфицированных и не зараженных «ковидом» больных.