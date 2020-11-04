Появилось видео ДТП с автобусом, который влетел в стену университета в Великом Новгороде

Общее количество пострадавших исчисляется восемью. Фото: СОЦСЕТИ

Страшная авария в Великом Новгороде. Сегодня, 4 ноября, около 22:00 в стену корпуса Новгородского государственного университета в самом центре города влетел пассажирский автобус. Последствия ДТП на фото и видео запечатлели многочисленные очевидцы.

Автобус шел по общественному городскому маршруту №9. Фото: СОЦСЕТИ

По предварительной информации, погиб один человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, а общее количество пострадавших исчисляется восемью. Автобус шел по общественному городскому маршруту №9, его обслуживает «Городское пассажирское автотранспортное предприятие». Прежде чем влететь в стену вуза, он попутно врезался сзади в легковой автомобиль «ВАЗ».

Актуальной информацией о причинах и последствиях ДТП в диспетчерской перевозчика на данный момент не располагают. Очевидцы озвучили версии о водителе, которому стало плохо за рулем, и об отказавших тормозах. Официально, по данным ГИБДД, «водитель не справился с управлением».

Авария произошла на площади Строителей – одном из наиболее оживленных мест города. Фото: СОЦСЕТИ

Авария произошла на площади Строителей – одном из наиболее оживленных мест города. Через площадь проходят все автобусные маршруты Новгорода. Сейчас на месте работают службы.