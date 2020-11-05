Еще 34 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 34 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает развиваться в тревожном направлении. Горожане массово сдают анализы на наличие инфекции. По данным Смольного на четверг, 5 ноября 2020 года, за последние сутки были обследованы еще более 34 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34319 человек. Под медицинским наблюдением находится 3767 человек. Из них 57 - в обсерваторе, 1671 - контактный, 2039 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что накануне коронавирус в городе на Неве установил два новых антирекорда. Так, впервые число заболевших за сутки превысило 1 тысячу человек. Это вдвое больше, чем было в пик первой волны заражений.

Также накануне было зафиксировано сразу 66 летальных случаев. За все время пандемии в Петербурге умерли 3 998 человек.