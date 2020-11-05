Петербуржцев предупредили о двухметровых волнах на Финском заливе

Шторм поднимет высокие волны на Финском заливе 5 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области предупреждает о сильном шторме, который надвигается на регион и Санкт-Петербург в четверг, 5 ноября 2020 года. Спасатели сообщили о том, что находиться в районе Финского залива опасно, так как ураганный ветер поднимет большие волны.

- По востоку Финского залива, начиная с 16-19 часов, ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Высота волн до 2-2,5 метров, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Спасатели настоятельно рекомендуют никому не выходить в воды Финского залива. Напомним, что руководство дамбы приняло решение закрыть створки защитного сооружения, чтобы избежать возможного наводнения в Санкт-Петербурге.

Также во время шторма рекомендуется избегать нахождения на улице. В домах следует закрыть окна, а автомобили лучше не парковать рядом с деревьями или рекламными конструкциями.