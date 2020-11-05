Труп в красных трусах нашли у пилорамы в поселке Кузьмоловский

В Ленобласти нашли труп мужчины у лесопилки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На страшную находку наткнулась жительница поселка Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области. По пути домой, днем 4 ноября, она заметила труп человека, лежащий в канаве на улице Юбилейная.

- В 15:25 в дежурную часть МВД по номеру поступило сообщение, что в поселке Кузьмоловский около пилорамы в ручье лежит молодой человек без признаков жизни, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские обнаружили труп мужчины в возрасте 30-40 лет, лежавший головой в воде и уже начавший разлагаться с конечностей. На голове погибшего вокруг глаз виднелись гематомы. Тело отправили в морг для установления причины смерти.

Известно, что мужчина был одет в черную куртку серые брюки и красные трусы, которые были видны из-за спавших штанов.

Для выяснения личности неизвестного и обстоятельств его гибели начата доследственная проверка.