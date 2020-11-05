Мужчину нашли мертвым в подъезде дома в Санкт-Петербурге после ссоры с сыновьями

Петербуржца нашли мертвым в подъезде дома после ссоры с сыновьями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга выясняет причину смерти 66-летнего мужчины, найденного в подъезде дома в Выборгском районе города. В ночь на среду, 4 ноября 2020 года, в экстренную службу по номеру 112 позвонила женщина и рассказала, что в 7-й парадной дома 21/10 по Поэтическому бульвару лежит труп.

- Прибыв на место вызова, полиция обнаружила труп пенсионера с черепно-мозговой травмой, который проживает в данном доме, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также полицейские пообщались с 71-летней женой умершего. Она рассказала, что 3 ноября около восьми часов вечера ее муж после ссоры с сыновьями ушел из дома за деньгами, чтобы снять квартиру.

Правоохранители посмотрели видео с камеры видеонаблюдения, которая установлена на доме. На кадрах видно, что в 1:34 час ночи мужчина заходит в подъезд один.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.