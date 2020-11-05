Порядка 700 человек за месяц стали волонтерами в Санкт-Петербурге

В Петербурге за месяц волонтерами стали около 700 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в течение месяца порядка 700 человек присоединились к волонтерскому движению Мы Вместе, которое помогает горожанам во время пандемии. По данным на четверг, 5 ноября 2020 года, с начала октября на портале зарегистрировали 694 петербуржцев. Они доставляют пожилым жителям продукты и лекартсва.

- Наш город недаром называют российской столицей добровольчества. Сейчас, во время пандемии, волонтеры оказывают горожанам огромную помощь, особенно людям старшего поколения. Они заслуживают самых теплых слов благодарности, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

До конца года добровольных молодых помощников, в том числе в борьбе с коронавирусом, станет еще больше. В каждом районе города будут созданы штабы социального волонтерства.

С 12 октября волонтеры приступили к работе во временном госпитале для ветеранов войн в «Ленэкспо». Молодые люди работают в 2 смены, каждая длится по 6 часов. В пятом павильоне сейчас задействованы 12 человек – по 6 в каждую смену, в седьмом помогают еще 6 волонтеров.