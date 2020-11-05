Розы в Казанском сквере Санкт-Петербурга подготовили к зиме

Садовники подготовили розы в Казанском сквере к зимним холодам Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на очень теплую осень, садовники Санкт-Петербурга начали готовить городские цветы к холодам. В четверг, 5 ноября 2020 года, специалисты занялись розами в Казанском сквере, чтобы те успешно пережили зиму. Для этого они обрезали с кустарников слабые и поврежденные ветви.

- Нынешней теплой осенью, когда температура воздуха бьет рекорды, розовые кусты по всему городу продолжали цвести до самого ноября. Тем не менее это нежное растение нужно подготовить к заморозкам. Необходимая операция по обрезке ветвей помогает розовым кустам благополучно перезимовать, - рассказали в Смольном.

Площадь Казанского сквера между Невским проспектом и Казанским собором составляет 4,3 тысяч "квадратов", площадь под цветниками – 299 "квадратов" в том числе под розами – более 119 "квадратов". Всего здесь растут 852 куста роз сорта Leonardo da Vinci.

Позже, когда среднесуточная температура воздуха понизится, розы укроют торфом, чтобы они не замерзли зимой.