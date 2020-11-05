9% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге

В Смольном отчитались о снижении числа свободных коек для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в городе осталось 9% свободных коек для пациентов с коронавирусом – 803 места из 8 653. Это неудивительно, ведь рост заболеваемости не прекращается, число ежедневных зараженных уже перевалило за 1 тысячу человек. Смольный видит ухудшение эпидситуации и оперативно реагирует – к перепрофилированию готовятся еще две больницы.

- С 5 ноября прием больных с COVID-19 начинает Мариинская больница, где медики развернули 586 инфекционных и 42 реанимационных койки. С 6 ноября прием пациентов с коронавирусом начнет федеральное учреждение – Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова. Здесь подготовили 300 коек. А с 10 ноября к оказанию медпомощи больным инфекцией подключат Горбольницу №2, где будет 900 коек, - передает пресс-служба аппарата вице-губернатора.

Добавим, что по словам Александра Беглова эпидситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной, о чем он сообщил Владимиру Путину.