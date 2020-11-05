Почти 150 лет тюрьмы на всех: Банду закладчиков наркотиков осудили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге посадили в тюрьму всех участников банды закладчиков наркотиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Колпинский районный суд назначил 148,5 лет лишения свободы в сумме для всех участников банды закладчиков наркотиков. 12 человек, среди которых 11 мужчин и 1 женщина, сбывали разнообразные запрещенные вещества, начиная от гашиша и заканчивая амфетамином, на протяжении года – с сентября 2016-го по сентябрь 2017-го. Обвинение считало, что злоумышленники создали полноценную ОПГ, но суд по соответствующей статье всех оправдал.

- Всем фигурантам мужского пола назначили лишение свободы в исправительных колониях строгого режима. Сроки – от 11 до 17 лет. Единственной женщине суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК общего режима. Также двоим участникам вменялась культивация (наркотических растений – Прим.ред), - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что всех участников банды задержали еще в 2017 году. Предполагалось, что они сбывали наркотики в различных составах, меняясь напарниками.