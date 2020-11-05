Суд приостановил снос здания НИИ бумаги в Санкт-Петербурге

Суд постановил приостановить стройку на месте здания НИИ бумаги в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/vniib

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приостановил разрешение на строительство на месте здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), располагающегося 2-м Муринском проспекте. Напомним, градозащитники считают, что сталинку снесут и пытаются оспорить решение КГИОП об отказе включить дом в список объектов культурного наследия.

Теперь вопросом того, законно или нет арендатор получил разрешение на строительство, займется суд. А пока активисты призывают не радоваться раньше времени.

- Это большая победа, но временная – каким будет судебное решение, никто не знает. Поэтому мы не прекращаем делать все то же, что и раньше - пишем обращения, круглосуточно дежурим, выходим в одиночные пикеты и народные сходы, - пишут администраторы сообщества «Здание ВНИИБ на площади Мужества - спасем!» во «Вконтакте».