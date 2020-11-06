Дамбу открыли после минувшей угрозы наводнения

Угроза наводнения в Петербурге миновала. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первое осеннее почти что наводнение пережил Санкт-Петербург вечером четверга с переходом в ночь на пятницу. Вода в Неве поднималась до отметки в 117 сантиметров выше ординара. Для защиты города закрывались и створки дамбы, но стихия успокоилась и ночью их снова открыли.

- Угроза подъема уровня воды в Санкт-Петербурге миновала. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 02:35 6 ноября 2020 года. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено. Замечаний по работе технологического оборудования нет, - сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Отметим, что пик подъема воды пришелся на полночь, когда по отметке у Горного института он достиг 117 сантиметров. Однако потом вода пошла на спад и к 7:30 6 ноября Нева вернулась к 104 сантиметрам.

Впрочем, несмотря на подтопления отдельных набережных – первой «поплыла» Смоленка – до настоящего наводнения было еще далеко. Напомним, что оно фиксируется при подъеме Невы до уровня в 160 см.