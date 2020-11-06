Движение электричек отменили 6 ноября из-за неисправности на железной дороге под Санкт-Петербургом

В Петербурге из-за сбоя отменили две электрички Лужского направления Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утром в пятницу, 6 ноября 2020 года, на Лужском направлении Ленинградкой области отменили несколько электричек. В 5:53 часов на станции Сиверская работники обнаружили неисправность устройств контактной сети. В связи с этим движение от станции до Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге остановлено.

- В связи с этим в настоящее время пригородные поезда Лужского направления могут следовать с задержками. Отменены пригородные электропоезда 6410 и 6412 по маршруту Сиверская - Балтийский вокзал, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании РЖД.

При этом, электричка 6104 по маршруту Луга - Балтийский вокзал проследует со всеми остановками.

На данный момент специалисты железной дороги работают на проблемном участке, чтобы как можно быстрее восстановить график движения поездов.