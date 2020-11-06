Сады и скверы открыли после шторма в Санкт-Петербурге 6 ноября

Сады и скверы в центре Петербурга открыты для горожан после сильного шторма Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в пятницу, 6 ноября 2020 года, сильный ветер немного утих в Санкт-Петербурге и комитет по благоустройству снова открыл сады и скверы в центре города. Напомним, что накануне порывы достигали до 25 метров в секунду.

- За время непогоды в дежурную службу комитета по благоустройству поступило одно сообщение об упавшем дереве. В Московском районе ствол рухнул на проезжую часть у дома 35 по улице Пилотов. Аварийная бригада незамедлительно выехала по адресу и оперативно убрала ветровал с дороги, - рассказали в Смольном.

Также дорожники дважды выезжали, чтобы убрать с проезжей части ограждения. Так, штормовой ветер повалил водоналивные ограждения на проспекте Ветеранов и ограждения, установленные при производстве дорожных работ у дома 55 по Наличной улице.

Напомним, накануне аварийные бригады дежурили в городе из-за усилившегося ветра.