14-летняя девочка под наркотиками пришла в петербургскую больницу с жалобой на боль в половых органах

14-летнюю девочку накачали наркотиками в одном из отелей Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку после обращения в больницу 14-летней девочки, которая пожаловалась на боль в половых органах. В половину второго дня в четверг, 5 ноября 2020 года, школьница сама пришла к врачу. При этом девочка находилась в состоянии наркотического опьянения.

- Девочка рассказала, что около 1 часа ночи 4 ноября пришла в отель на улице Добролюбова, где употребила с малознакомыми людьми наркотические и психотропные вещества, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция попыталась пообщаться с матерью девочки, 37-летней безработной женщиной. Однако та наотрез отказалась давать какие-либо показания и писать заявление о преступлении.

Сейчас полиция изучает видеозаписи с камер наблюдения, установленных в отеле, чтобы выяснить, с кем девочка употребляла наркотики в ту ночь.