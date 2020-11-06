Разлив бетонных отходов в лесу Ленинградской области взял на контроль вице-губернатор Михаил Ильин

Правительство Ленобласти взяло на контроль лес, залитый бетоном / Фото: Администрация Ленобласти

Правительство Ленинградской области заинтересовалось "бетонным лесом" в Вистино. В пятницу, 6 ноября 2020 года, вице-губернатор 47-го региона по безопасности Михаил Ильин заявил, что взял ситуацию с разливом бетонных отходов под свой личный контроль.

- Специалисты комитета государственного экологического надзора сразу же после появления информации об инциденте выехали на место. Совместно с прокуратурой Кингисеппского района были зафиксированы нарушения, - прокомментировал ситуацию Ильин.

Он рассказал, что по предварительной информации, цемент попал в лес из-за аварийной ситуации на местном бетонном заводе.

На данный момент уже подготовлены материалы для возбуждения административного дела. Сам Ильин находится в постоянном контакте с главой администрации и руководством предприятия.

Сейчас формируется заказ на спецтехнику для уборки территории. Власти обещают, что ко вторнику, 10 ноября, весь бетон будет убран, а лес будет восстанавливать сам завод.