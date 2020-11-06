Более 2 миллионов человек сделали прививку от гриппа в Санкт-Петербурге с начала осени 2020 года

Вакцинами от сезонного гриппа привиты более 2 миллионов жителей Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается массовая прививочная кампания против гриппа. По данным Смольного на пятницу, 6 ноября 2020 года, в городе вакцинированы уже более 2 миллионов человек - это почти 40 процентов населения Северной столицы.

- При обостряющейся ситуации с распространением коронавируса важно предупредить риски, которые несут сезонный грипп и ОРВИ. Прививка – это забота не только о своем здоровье, но и о здоровье своих близких, – подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

С начала осени в Петербург поступило более 1,3 миллиона доз для взрослых людей и более 435 тысяч доз для детей и беременных.

Особое внимание уделяется иммунизации беременных, детей и пациентов из групп риска. Так за 10 недель иммунизации было привито 437128 человек, имеющих хронические заболевания, 423128 детей и 11835 беременных женщин.