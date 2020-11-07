Девушка получила сильнейшие ожоги, посетив солярий в Мурино

Петербурженка чуть не сгорела в солярии в Мурино. Фото: герой публикации / "Мойка78"

Петербурженка схлопотала ожоги второй степени, посетив солярий в Мурино. Как рассказывает Мария, она не раз пользовалась услугами «дозированного облучения», но в этот раз ей, мягко говоря, не повезло. По словам девушки, в очередном салоне красоты ей не объяснили, как пользоваться солярием, не дали никаких рекомендаций и даже не выдали чек, поскольку она расплатилась через банковское приложение.

А вечером следующего дня началось недомогание. Обычную красноту сменили отеки. Позже петербурженка не могла шевелиться.

- Доктор обозначил, что первичное восстановление продлится минимум 2-3 недели, а полная регенерация может идти до года. Я не получила ни одного документа, подтверждающего безопасность солярия. Официального отказа с подписями и печатями не поступило, но исходя из последних сообщений ясно, что платить они не будут, - рассказала Мария о своей проблеме «Мойке78».

Девушка собирается писать заявления в прокуратуру, Роспотребнадзор и налоговую, чтобы добиться справедливости.