Злая собака прокусила руку женщине и поселилась на ее участке в Ленобласти

Агрессивный пес прокусил руку жительнице Ленобласти. Фото: vk.com/orekhovo_69

Злая собака прокусила руку жительнице Ленобласти на дачном участке у железнодорожной станции «Орехово». Как рассказывает дочь пострадавшей пенсионерки, это еще «цветочки», поскольку агрессивный пес решил окончательно поселиться возле их дома и теперь гоняет хозяев, словно это всегда была его территория. Обо всем стало известно из группы «Подслушано Орехово, 67-69 км» во «Вконтакте».

- Я не собираюсь ее убивать. Хочу лишь, чтобы собака любыми способами ушла, так как у меня маленький ребенок и щенок. Мы ее покормили. В итоге моя мама с укусом. Удалось съездить в больницу. Мы позвонили в 112, нас отправили в Сосново, потому что свободных машин у них нет, и обещали заявку в полицию отдать, - пишет дочь пострадавшей женщины.

Комментаторы страшной новости советуют скорее отловить собаку и обязательно сделать прививку от бешенства. Тем временем пес продолжал как ни в чем не бывало хозяйничать на участке в ночь с 6 на 7 ноября.