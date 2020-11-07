Каршеринг сбил пешехода в ночном ДТП с «Киа» в Приморском районе

Ночное ДТП с каршерингом и "Киа" произошло в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринг и «Киа» схлестнулись в жестком ДТП в Приморском районе. Все произошло 7 ноября около 0:45 на перекрестке проспекта Королева и улицы Сизова. Пострадало три человека. По предварительной информации, 24-летний водитель арендованного «Ниссана» врезался в «Киа Рио» под управлением 46-летнего мужчины, а затем вылетел на тротуар, где сбил 51-летнего пешехода.

Погибших нет, причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пешеход, водитель автомобиля «Киа Рио» и пассажир каршеринговой машины «Ниссан», 24-летняя женщина. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фотографии с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, каршеринг влетел в опору рекламного щита. «Киа» же «припарковался» на клумбе, пропахав землю.