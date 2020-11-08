Дзюба выйдет на поле в матче с «Краснодаром», но не в статусе капитана

В роли капитана вместо Дзюбы сегодня сыграет Деян Ловрен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав команды в матче против «Краснодара». Встреча с «Краснодаром» в рамках 14 тура Российской футбольной премьер-лиги состоится сегодня, 8 ноября, в 19:00 на «Газпром Арене».

Ложку дегтя предстоящей игре привнесла неприятная ситуация, разворачивающаяся вокруг капитана «Зенита» Артема Дзюбы в течение последних суток. Вчера ночью в сеть попало его интимное видео, на кадрах футболист занимается самоудовлетворением.

Стартовый состав. Фото: ФК «Зенит»

А сегодня днем Станислав Черчесов объявил, что не ждет Дзюбу – капитана сборной России по футболу – на предстоящих сборах. Футбольное сообщество высказалось, что из-за неприятной случайности Дзюба может лишиться капитанской повязки.

Впрочем, сегодня нападающий выйдет на поле, несмотря ни на что. Правда, не в статусе капитана: в роли капитана сегодня сыграет Деян Ловрен.

Прокомментировать ситуацию с Дзюбой тренерский штаб «Зенита» пообещал после завершения матча.

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