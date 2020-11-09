На улице Комиссара Смирнова прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_today /Лидия Андронова

Серьезная коммунальная авария произошла утром 9 ноября на улице Комиссара Смирнова, которая проходит по территории Выборгского и Калининского районов Петербурга. Спешившие на работу горожане были вынуждены обходить «реки» и «озера» кипятка, вылившегося из прорванной трубы.

- Прорыв горячей воды на улице Комиссара Смирнова, угол с Лесным проспектом. Еле домой попала, в арку пожарный не пускал. Через кафе пропустили, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом в воде оказались несколько припаркованных автомобилей, а проезжую часть заволокло паром.

Отметим, что испытаний теплосетей в этом месте проводить не собирались. Вероятно, авария стала причиной изношенности коммуникаций. Сейчас аварийный участок магистрали перекрыли, залитый кипятком участок улицы оцепили.

На место ЧП уже работают ремонтные бригады и сотрудники МЧС.