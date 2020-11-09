Ленобласть увеличила число тестов на коронавирус до 6000 в сутки

Ленобласть усиливает меры по борьбе с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые меры принимают власти Ленинградской области на фоне растущей суточной заболеваемости коронавирусом. Так, в ближайшее время втрое вырастет количество обследований населения на «ковид-19», а в больницах проверят состояние кислородного оборудования.

- Ленобласть увеличила объем тестирования по covid-19 с 2000 до 6000 тестов в сутки, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Параллельно с этим глава региона Александр Дроздов дал поручение начать проверку состояния кислородного оборудования, необходимого пациентам с коронавирусом, во всех областных больницах.

- Мы сейчас активно используем кислород и должны быть уверены в полной безопасности всех систем, - заявил губернатор.

Напомним, что за сутки в Ленобласти заболели еще 165 человек, а в активном состоянии болезни находятся 5316 пациентов.