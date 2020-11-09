Пенсионерка погибла, упав в лестничный пролет многоэтажки на Гражданском проспекте

При падении в проем лестницы погибла 87-летняя пенсионерка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла днем 8 ноября в доме 79, корпус 3 по Гражданскому проспекту. Здесь местные жители нашли тело 87-летней пенсионерки, которое лежало в полуподвальном помещении.

- В 14:59 в дежурную часть по телефону 112 поступило сообщение, что в парадной дома по Гражданскому проспекту в лестничный пролет упала женщина, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Через 11 минут на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские установили, что упавшая пенсионерка погибла на месте. Позднее оказалось, что женщина рухнула вниз с высоты седьмого этажа. Как именно это произошло, сейчас выясняют следователи.

По предварительным данным, следов насилия на теле найдено не было. Труп направлен в морг, точные причины смерти установит судмедэкспертиза. С места трагедии были изъяты сандалии погибшей