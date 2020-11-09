Огромные очереди выстроились на сдачу тестов на коронавирус в Санкт-Петербурге

Огромные очереди выстроились на тестирование на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге образовались огромные очереди, чтобы сдать анализы на коронавирус. Днем в понедельник, 9 ноября 2020 года, толпа людей собралась возле одной из клиник недалеко от Александровской больницы. Вереницы из желающих обследоваться растянулась на несколько метров.

- Огромная очередь на сдачу тестов, - рассказал "КП-Петербург" очевидец.

Свидетель такой огромной очереди удивился, почему столько людей собрались у клиники и готовы стоять часами, чтобы дождаться своей очереди, вместо того, чтобы заказать тестирование на дом.

- Многие не уверены, что смогут нормально взять самостоятельно. Из-за этого как раз много ошибок. Поэтому, лучше всего сдавать к клинике, - отметил собеседник "КП".

На фото видно, что люди приходят целыми семьями вместе с детьми. Большинство в защитных масках.

Напомним, что накануне более 25 тысяч человек сдали тесты на наличие коронавируса.