Финляндия может открыть границы для российских туристов уже к Новому году

Если границу Финляндии не откроют для туристов, то Йоулупукки придется совсем плохо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Финляндии в очередной раз рассмотрят вопрос ослабления коронавирусных ограничений, из-за которых в страну почти прекратили ездить туристы. И если в течение года было просто тяжело, то в преддверии рождественских праздников отрасли грозит коллапс. А каждый второй Йоулупукки* может остаться без работы.

- Закон об открытии туризма, возможно, будет готов к Рождеству. Задача заключается в том, чтобы поездки, в том числе, из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, стали возможными, - пишет финское издание Yle.

В теории это означает, что если чиновники финского Минздрава поторопятся, то туристы смогут приезжать в Суоми, просто сдав один тест на «ковид». Но пока речь идет о Центральной Европе и про Россию в документе нет ни слова. Впрочем, нет и запрета. А Лапландия, тем временем, ждет четкого решения.

- «‎Сантапарк» в Рованиеми не будет работать этой зимой, и туристическая деревня в Какслауттанен останется закрыта. Каждый день сейчас на вес золота, - говорят местные бизнесмены.

* (Рождественский дед – фин., Дед Мороз, Санта Клаус)